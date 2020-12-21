Ця послуга буде корисна тим, хто обмінює своє вперше видане дворічне тимчасове посвідчення водія на постійне.
Дивися повний текст Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно всього 30 хвилин.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:20
Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно всього 30 хвилин.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:20
Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет. Но через 5 придумают что то новенькое, типа как с паспортами.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:41
Re: Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно.
Хайпанём немножечко(с)
де*** заголовком прорекламируем услугу доступную только киевским водителям.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:16
Сроки обмена будут теже что и в сервисном центре. Единственная разница что делать это будут в ТРЦ и дороже (доплата за то, как и в случае с загранпаспортом, не едешь в специализированное заведение, а совмещаешь с шопингом).
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:25
А что на фото водительских прав выкладывают половые органы что так важно менять фотографию для тех кто сменил пол?
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:30
p_a_l
Срок действия нового водительского удостоверения – 30 лет. Но через 5 придумают что то новенькое, типа как с паспортами.
Так и будет, даже не сомневайтесь. Поетому для тех у кого еще старые водительские права с пожизненным сроком действия то лучше не спешить их менять.
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