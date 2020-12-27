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Дивися повний текст Ринок нерухомості: що змінилось у \"штормовий\" 2020-й.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:54
Ринок нерухомості: що змінилось у "штормовий" 2020-й
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок нерухомості: що змінилось у \"штормовий\" 2020-й.
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:54
Добро пожаловать в 2021г!
Что существенно изменилось в лучшую сторону в Украине?
Значит снова бег по граблям.
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