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Ринок нерухомості: що
змінилось у "штормовий" 2020-й

Ринок нерухомості: що змінилось у "штормовий" 2020-й
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:54

Ринок нерухомості: що змінилось у "штормовий" 2020-й

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Будпортал".

Дивися повний текст Ринок нерухомості: що змінилось у \"штормовий\" 2020-й.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:54

Добро пожаловать в 2021г!
Что существенно изменилось в лучшую сторону в Украине?
Значит снова бег по граблям.
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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