Про це повідомляє Reuters.
Дивися повний текст США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50
США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову
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Дивися повний текст США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову.
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50
Американские прокуроры это не петушки с гпу дело будут доводить до конца. фирташа же поламали миллиардер стал милионером сидит не выездной унитаз -холодильник бабла вагон некуда потратить))
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