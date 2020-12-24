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США висунули нові звинувачення
Коломойському і Боголюбову

США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50

США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбову.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:50

Американские прокуроры это не петушки с гпу дело будут доводить до конца. фирташа же поламали миллиардер стал милионером сидит не выездной унитаз -холодильник бабла вагон некуда потратить))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:07

Re: США висунули нові звинувачення Коломойському і Боголюбов

Сподіваюсь і до Зеленського черга дійде!
Цього охеренно класного президента, який ні в яких схемах не брав участь, треба провести через імпічмент і люструвати разім зі всіма його друзями!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 12:22

  change_pm написав:Сподіваюсь і до Зеленського черга дійде!
Цього охеренно класного президента, який ні в яких схемах не брав участь, треба провести через імпічмент і люструвати разім зі всіма його друзями!

Зеленський створив таку процедуру імпічменту, що легше змінити Конституцію, аніж звільнити президента з посади. Тому на імпічмент не розраховуйте.
Sergius
 
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