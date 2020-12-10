Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Дивися повний текст Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня підтримують 56% українців - опитування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06
Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня підтримують 56% українців - опитування.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06
Вот скажите накой и кому нужны эти проценты. Мы же прекрасно понимаем, что тем кто у кормушки глубоко пофиг на эти проценты. Почему ни разу не написали сколько % поддерживают повышение цены на электроэнергию, газ ? А если напишут, то какой толк от этого ? Исключительно бесполезная информация.
Вон лучше давайте посмеемся с рынка газа с точки зрения президента
но ...
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], N0mad і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|