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Рішення Кабміну про введення
локдауну 8-24 січня...

Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06

Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Дивися повний текст Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня підтримують 56% українців - опитування.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06

Вот скажите накой и кому нужны эти проценты. Мы же прекрасно понимаем, что тем кто у кормушки глубоко пофиг на эти проценты. Почему ни разу не написали сколько % поддерживают повышение цены на электроэнергию, газ ? А если напишут, то какой толк от этого ? Исключительно бесполезная информация.

Вон лучше давайте посмеемся с рынка газа с точки зрения президента
Президент Владимир Зеленский советует украинцам выбирать в качестве поставщика газа государственный Нафтогаз, цены у которого на 30-50% ниже, чем у других поставщиков.

но ...
Он напомнил, что с августа в Украине заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными условиями.
:)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 14:31

из 50-ти опрошенных два раза??
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:47

Соцопросы не отражают рейтинги и настроения, а ФОРМИРУЮТ их!
commintatorshik
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 16:51

  Igorten написав:Вот скажите накой и кому нужны эти проценты. Мы же прекрасно понимаем, что тем кто у кормушки глубоко пофиг на эти проценты. Почему ни разу не написали сколько % поддерживают повышение цены на электроэнергию, газ ? ...

Потому как некоторые вопросы народу задавать нельзя -- он их понять не может. Банальный пример: вопрос "вы за или против отмены налогов?" -- вы удивитесь числу голосов "за".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 17:03

Re: Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня...

  _hunter написав:Потому как некоторые вопросы народу задавать нельзя -- он их понять не может. Банальный пример: вопрос "вы за или против отмены налогов?" -- вы удивитесь числу голосов "за".

Какой вы однако "оптимист" что до своего народа :) Это ж не вопросы Зеленского к гражданам, типа "Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом" :) До сих пор не понимаю что он хотел услышать а главное для чего ? Подозреваю что он тоже не в курсе и подозреваю, что в АП покуривают травку ;)
Igorten
 
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