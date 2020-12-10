Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".
Дивися повний текст Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня підтримують 56% українців - опитування.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06
Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня підтримують 56% українців - опитування.
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:06
Вот скажите накой и кому нужны эти проценты. Мы же прекрасно понимаем, что тем кто у кормушки глубоко пофиг на эти проценты. Почему ни разу не написали сколько % поддерживают повышение цены на электроэнергию, газ ? А если напишут, то какой толк от этого ? Исключительно бесполезная информация.
Вон лучше давайте посмеемся с рынка газа с точки зрения президента
но ...
Додано: Чет 31 гру, 2020 16:51
Потому как некоторые вопросы народу задавать нельзя -- он их понять не может. Банальный пример: вопрос "вы за или против отмены налогов?" -- вы удивитесь числу голосов "за".
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:03
Re: Рішення Кабміну про введення локдауну 8-24 січня...
Какой вы однако "оптимист" что до своего народа Это ж не вопросы Зеленского к гражданам, типа "Право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом" До сих пор не понимаю что он хотел услышать а главное для чего ? Подозреваю что он тоже не в курсе и подозреваю, что в АП покуривают травку
Додано: Чет 31 гру, 2020 17:56
Некоторые вопросы нигде задавать нельзя... -- ответ на вопрос о налогах в тех же Штатах будет такой же.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:20
А от в Швейцарії був референдум про ББД, 77% проти
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