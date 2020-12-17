Більшість працівників віддає 50% доходів державі у вигляді податків.
Дивися повний текст Скільки доходів віддає державі кожен українець (інфографіка).
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Додано: Чет 31 гру, 2020 14:10
Скільки доходів віддає державі кожен українець (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки доходів віддає державі кожен українець (інфографіка).
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:11
Всмислі не платимо а НДС яке сидить в кожному товарі який ми тут купляємо?А долари які завозимо і зарахунок яких економіка ще жевріє
Додано: Чет 31 гру, 2020 14:12
Ну елки-палки! Заробитчане уже заплатили налоги там, где они заработали!
Скажите им спасибо вообще, что хоть переводят сюда что-то.
Если им предложат еще и тут платить налоги, то хрен вы с них вообще что-то поимеете.
Открывается банковская карточка в стране, в которой они платят налоги.
Две, три, сколько надо.
Почтой пересылается карточка в Украину родственникам, и всё.
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