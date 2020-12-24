Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
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Дивися повний текст Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%.
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
в прошлом году можно было скромно скупить на 1000 гривен, в этом как не крутись, минимум 2000. И это без излишеств типа икры и красной рыбы. Только по одной конфете взять, выходит 300 гривен.
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