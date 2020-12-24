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Вартість новорічного столу
за рік зросла на 5-7%

Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48

Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивися повний текст Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48

в прошлом году можно было скромно скупить на 1000 гривен, в этом как не крутись, минимум 2000. И это без излишеств типа икры и красной рыбы. Только по одной конфете взять, выходит 300 гривен.
commintatorshik
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