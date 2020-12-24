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Вартість новорічного столу
за рік зросла на 5-7%

Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48

Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.

Дивися повний текст Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48

в прошлом году можно было скромно скупить на 1000 гривен, в этом как не крутись, минимум 2000. И это без излишеств типа икры и красной рыбы. Только по одной конфете взять, выходит 300 гривен.
commintatorshik
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ЧТО - ТО ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ ЗА 170 ГРН КИЛО НЕ ВСТРЕЧАЛ
zyu2603
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:55

Re: Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%

вообще не заморачивался :)
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 22:59

Re: Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%

Гуляй рванина! Ощути вкус Европы в Африке!
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:09

Re: Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%

Вартість основних страв минулого року була:

салат “Олів’є” (3 кг) – 140 грн;

овочі (картопля, гриби, солодкий перець, свіжі огірки та помідори) – 181,71 грн;
фрукти (мандарини, банани, лимон) – 93 грн;
шоколадні цукерки – 170 грн за 1 кг;
пляшка ігристого вина української марки (0,75 л) – 100 грн
безалкогольні напої (сік, мінеральна і солодка вода) – 76,60 грн.

Оливье можно сделать с колбасой за 30 грн или за 300 грн, какое именно оливье считают?
Количество овощей даже не указывается, берешь 181,71 идешь с ними в атб и говоришь дайте мне овощей много разных, потом сравниваешь корзину с прошлогодней.
По игристым винам я не спец но по десертным разброс цен от 60 до 1600 грн за 0,75л за 60 есть даже неплохие (Коблево)
Нам бы кол за такой анализ поставили в средней школе, где конкретика? картошка + 20%, капуста +15%, колбаса варёная докторская производства «баблан» +25%
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
vitaliian
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