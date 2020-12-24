Про це повідомив виконавчий директор Українського дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%.
Додано: Чет 31 гру, 2020 15:48
в прошлом году можно было скромно скупить на 1000 гривен, в этом как не крутись, минимум 2000. И это без излишеств типа икры и красной рыбы. Только по одной конфете взять, выходит 300 гривен.
Додано: Чет 31 гру, 2020 22:55
Re: Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
вообще не заморачивался
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 31 гру, 2020 22:59
Re: Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
Гуляй рванина! Ощути вкус Европы в Африке!
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:09
Re: Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%
Оливье можно сделать с колбасой за 30 грн или за 300 грн, какое именно оливье считают?
Количество овощей даже не указывается, берешь 181,71 идешь с ними в атб и говоришь дайте мне овощей много разных, потом сравниваешь корзину с прошлогодней.
По игристым винам я не спец но по десертным разброс цен от 60 до 1600 грн за 0,75л за 60 есть даже неплохие (Коблево)
Нам бы кол за такой анализ поставили в средней школе, где конкретика? картошка + 20%, капуста +15%, колбаса варёная докторская производства «баблан» +25%
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,00/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,50/$
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