Представляємо добірку найдивніших, але як виявилося, дуже успішних бізнес-ідей.
Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 18:23
5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...
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Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото).
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