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5 недолугих бізнес-ідей,
на яких люди раптово...

5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 18:23

5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...

Пропонуємо до обговорення:
Представляємо добірку найдивніших, але як виявилося, дуже успішних бізнес-ідей.

Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 18:24

Не хватает схемы «Роттердам плюс».
tsngof
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:14

Три идеи из перечисленных пяти - как впарить людям что-то ненужное.
Alexis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:37

Жомова яма - топ 1!
all4building
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 01:39

  all4building написав:Жомова яма - топ 1!

Так, хітова бізнес ідея)))
5kopiyok
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