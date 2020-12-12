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5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 гру, 2020 18:23
Пропонуємо до обговорення:
Представляємо добірку найдивніших, але як виявилося, дуже успішних бізнес-ідей.
Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото)
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R2
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Додано: Чет 31 гру, 2020 18:24
Не хватает схемы «Роттердам плюс».
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tsngof
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Додано: Чет 31 гру, 2020 23:14
Три идеи из перечисленных пяти - как впарить людям что-то ненужное.
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Alexis
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:37
Жомова яма - топ 1!
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all4building
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 01:39
all4building написав:
Жомова яма - топ 1!
Так, хітова бізнес ідея)))
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5kopiyok
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