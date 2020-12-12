Представляємо добірку найдивніших, але як виявилося, дуже успішних бізнес-ідей.
Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 31 гру, 2020 18:23
5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото).
Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:04
«Роттердам плюс» - дите малое, по сравнению со схемой «Амстердам плюс» (методика розрахунку граничної ціни на природний газ для населення). Вот где масштабы. Госпредприятие закачивает газ в гос.хранилища- по 70 дол, а через пару месяцев парит его населению в 5-7 раз дороже. При этом руководство заявляет, что такой бизнес сильно убыточный и просит компенсировать убытки из госбюджета. Вот это бизнес-идея, я понимаю.
Шли в Европу.
Где то там и оказались В зеленой vjevjope
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