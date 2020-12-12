RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
5 недолугих бізнес-ідей,
на яких люди раптово...

5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 18:23

5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...

Пропонуємо до обговорення:
Представляємо добірку найдивніших, але як виявилося, дуже успішних бізнес-ідей.

Дивися повний текст 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово розбагатіли (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91901
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 18:24

Не хватает схемы «Роттердам плюс».
tsngof
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 23:14

Три идеи из перечисленных пяти - как впарить людям что-то ненужное.
Alexis
 
Повідомлень: 100
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:37

Жомова яма - топ 1!
all4building
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 01:39

  all4building написав:Жомова яма - топ 1!

Так, хітова бізнес ідея)))
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 05.11.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 06:04

  tsngof написав:Не хватает схемы «Роттердам плюс».

«Роттердам плюс» - дите малое, по сравнению со схемой «Амстердам плюс» (методика розрахунку граничної ціни на природний газ для населення). Вот где масштабы. Госпредприятие закачивает газ в гос.хранилища- по 70 дол, а через пару месяцев парит его населению в 5-7 раз дороже. При этом руководство заявляет, что такой бизнес сильно убыточный и просит компенсировать убытки из госбюджета. Вот это бизнес-идея, я понимаю.
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6503
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3046 раз.
Подякували: 1937 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:14

По мойму самая большая афера всех времен и народов на которых некоторые подняли миллиарды ето фишки *биткойна*
fiona98
Аватар користувача
 
Повідомлень: 56
З нами з: 07.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:55

Re: 5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...

В2В Джеверлі :mrgreen:
Більше пів ляма вкладників! :shock:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9383
З нами з: 19.10.15
Подякував: 562 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як локдаун у січні вплине на бізнес
R2 » Нед 27 гру, 2020 22:39
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 22:39
ruslan42212
Дрібний бізнес не платитиме єдиний податок
R2 » Чет 17 гру, 2020 22:02
1 217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 гру, 2020 22:02
Ratatui
Робота для українських заробітчан: яких фахівців шукають...
R2 » Суб 12 гру, 2020 14:24
1 460
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 гру, 2020 14:24
alexsan042016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.