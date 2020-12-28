За рік середня пенсія зросла з 3 тисяч гривень до 3 тисяч 400 гривень.
Дивися повний текст У 2021 році заплановано 5 етапів підвищення пенсій.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:29
У 2021 році заплановано 5 етапів підвищення пенсій
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Дивися повний текст У 2021 році заплановано 5 етапів підвищення пенсій.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:29
проанализировали имеющиеся ресурсы, а также все группы пенсионеров, и помогали...
Уж помогли, так помогли... прямо с сегодняшнего дня лишили несколько сотен тысяч граждан даже копеечной социальной социальной помощи в пару десятков евро , в эквиваленте. Теперь, в результате "пенсреформы", достаточно большое количество граждан будет лишено средств даже на на еду.И, им путь - воровать или побираться на паперти
P.S. Для особо одаренных им****лов. Это четко подпадает по определение:сужение соцгарантий и прав, что прямо запрещено в Конституции Украины. И наш тупицкий конституционный суд, давным давно должен был отменить эти ущербные решения ВРУ. Но, в КСУ заняты защитой собственной ж*пы, и им не до смердов, увы.
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