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У 2021 році заплановано 5
етапів підвищення пенсій

У 2021 році заплановано 5 етапів підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:29

У 2021 році заплановано 5 етапів підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
За рік середня пенсія зросла з 3 тисяч гривень до 3 тисяч 400 гривень.

Дивися повний текст У 2021 році заплановано 5 етапів підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:29

проанализировали имеющиеся ресурсы, а также все группы пенсионеров, и помогали...

Уж помогли, так помогли... прямо с сегодняшнего дня лишили несколько сотен тысяч граждан даже копеечной социальной социальной помощи в пару десятков евро , в эквиваленте. Теперь, в результате "пенсреформы", достаточно большое количество граждан будет лишено средств даже на на еду.И, им путь - воровать или побираться на паперти :evil:
P.S. Для особо одаренных им****лов. Это четко подпадает по определение:сужение соцгарантий и прав, что прямо запрещено в Конституции Украины. И наш тупицкий конституционный суд, давным давно должен был отменить эти ущербные решения ВРУ. Но, в КСУ заняты защитой собственной ж*пы, и им не до смердов, увы.
EKO
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