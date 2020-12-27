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Suzuki готує преміальний
кросовер за 8 тисяч доларів

Suzuki готує преміальний кросовер за 8 тисяч доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:34

Suzuki готує преміальний кросовер за 8 тисяч доларів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Suzuki збирається розширити свій модельний ряд преміальним кросовером.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:34

"Если отталкиваться от того, что Baleno достигает в длину 3995 мм, а его колесная база равна 2520 мм, то, вероятно, и новый кроссовер появится примерно с такими же габаритами", то это стандартный кроссовер для пигмеев и племени майя ))
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:39

  EKO написав:"Если отталкиваться от того, что Baleno достигает в длину 3995 мм, а его колесная база равна 2520 мм, то, вероятно, и новый кроссовер появится примерно с такими же габаритами", то это стандартный кроссовер для пигмеев и племени майя ))


У них больше на 7 милиметров.
Ratatui
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