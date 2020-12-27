Компанія Suzuki збирається розширити свій модельний ряд преміальним кросовером.
Дивися повний текст Suzuki готує преміальний кросовер за 8 тисяч доларів.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:34
Suzuki готує преміальний кросовер за 8 тисяч доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Suzuki готує преміальний кросовер за 8 тисяч доларів.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:34
"Если отталкиваться от того, что Baleno достигает в длину 3995 мм, а его колесная база равна 2520 мм, то, вероятно, и новый кроссовер появится примерно с такими же габаритами", то это стандартный кроссовер для пигмеев и племени майя ))
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:39
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