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Спадщину треба заслужити:
Мінсоцполітики хоче захистити...

Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:18

Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соцполітики пропонує людям похилого віку укладати з державою контракт на краще життя в обмін на квартиру.

Дивися повний текст Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити стареньких від недбалих родичів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:18

Работать не будет. Ничего не мешает оформить дарственную а потом вызывать соцработников.
arheops
 
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