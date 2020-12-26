Міністерство соцполітики пропонує людям похилого віку укладати з державою контракт на краще життя в обмін на квартиру.
Дивися повний текст Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити стареньких від недбалих родичів.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:18
Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити стареньких від недбалих родичів.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:18
Работать не будет. Ничего не мешает оформить дарственную а потом вызывать соцработников.
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