Міністерство соцполітики пропонує людям похилого віку укладати з державою контракт на краще життя в обмін на квартиру.
Дивися повний текст Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити стареньких від недбалих родичів.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:18
Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Спадщину треба заслужити: Мінсоцполітики хоче захистити стареньких від недбалих родичів.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 11:18
Работать не будет. Ничего не мешает оформить дарственную а потом вызывать соцработников.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:19
Додано: Суб 02 січ, 2021 10:03
секта "свидетели Иеговы" на гос. уровне.
Звоночек , что с пэрэсичных вытрусили почти всё.
Заводы попилены, лес/земли проданы.
Скребут по сусекам, как Колобка.
Квартиры у стариков приличные ( построены при совке и в центре города, по областям и в столице).
А отодвинуть наследников - найдут как, легко.
Мельчает кормушка....
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