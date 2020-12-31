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В Україні зросла мінімальна
зарплата: як саме і коли її...

В Україні зросла мінімальна зарплата: як саме і коли її...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:06

В Україні зросла мінімальна зарплата: як саме і коли її...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року в Україні підвищено рівень мінімальної зарплати — на 1 тис. грн, до 6 тис. грн.

Дивися повний текст В Україні зросла мінімальна зарплата: як саме і коли її підвищать знову.
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