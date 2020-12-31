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Наступні два транші від МВФ
перенесені на 2021 рік -...

Наступні два транші від МВФ перенесені на 2021 рік -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:43

Наступні два транші від МВФ перенесені на 2021 рік -...

Пропонуємо до обговорення:
Отримання Україною наступних двох траншів від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів перенесено на наступний рік.

Дивися повний текст Наступні два транші від МВФ перенесені на 2021 рік - міністр фінансів.
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