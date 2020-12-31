Отримання Україною наступних двох траншів від Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів перенесено на наступний рік.
Дивися повний текст Наступні два транші від МВФ перенесені на 2021 рік - міністр фінансів.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:43
Наступні два транші від МВФ перенесені на 2021 рік -...
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Дивися повний текст Наступні два транші від МВФ перенесені на 2021 рік - міністр фінансів.
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