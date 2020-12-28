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Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні, 1 січня, українці можуть самостійно обирати банк для отримання зарплати.

Дивися повний текст Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

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