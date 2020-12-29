Відсьогодні, 1 січня, українці можуть самостійно обирати банк для отримання зарплати.
Дивися повний текст Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22
Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:41
та щаз...будет вам бух 1000 раз по клаве стучать?нет
двумя тыками два списка(белый и черный) в два банка
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|