Відсьогодні, 1 січня, українці можуть самостійно обирати банк для отримання зарплати.
Дивися повний текст Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22
Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.
Додано: Суб 02 січ, 2021 01:01
Пошел я значит к главному бухгалтеру...и как вы думаете, что мне ответили по поводу смены банка? "Я что тебя одного отдельно будк считать и все такое?!"
Додано: Суб 02 січ, 2021 08:09
Эта норма существовала давно, кто наказан за то что она не выполнялась?
Додано: Суб 02 січ, 2021 09:41
та щаз...будет вам бух 1000 раз по клаве стучать?нет
двумя тыками два списка(белый и черный) в два банка
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:59
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
Если у буха руки не из *опы, то это делается легко
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:08
Руководство сможет себе выбирать банки и хоть каждый месяц их менять, а для простых смертных как было добровольно-принудительно, так и останется.
Потому что у организации с выбранным банком есть особые отношения и никто не хочет их портить из-за каких-то холопов - Пети и Васи, которые сегодня хотят себе банк А, а завтра придут Маша и Наташа и будут требовать себе банк Б и т.д., а бухгалтерия только успевай выполнять холопские прихоти, а как же барские
Востаннє редагувалось Lady_N в Суб 02 січ, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:12
Читайте нормативку, там всё сказано. Эта постанова вообще вышла еще в апреле.
Если кому лень читать, то процитирую - "1.21. Платник, якщо це передбачено договором між банком і платником, має право перерахувати кошти на рахунок банку для подальшого їх переказу цим банком на рахунки отримувачів, які відкриті в цьому банку або в інших банках."
Повторяю для не внимательных - "якщо це передбачено договором між банком і платником".
Дальше объяснять ?
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:15
ОНО ТО ТАК ЕЖЕЛИ КОНЕШНО....
Faceless
плюшки от банка гл.буху никто еще не отменял
имхо- если и будут "исключения" то единичные-для шибко грамотных
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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