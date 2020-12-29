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Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

Пропонуємо до обговорення:
Відсьогодні, 1 січня, українці можуть самостійно обирати банк для отримання зарплати.

Дивися повний текст Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для отримання зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:22

было бы что получать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:01

Пошел я значит к главному бухгалтеру...и как вы думаете, что мне ответили по поводу смены банка? "Я что тебя одного отдельно будк считать и все такое?!"
illyamoroz8
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 01:37

Ощадбанк можно потихонечку закрывать.
17-18
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 08:09

Эта норма существовала давно, кто наказан за то что она не выполнялась?
tanazakovalenko
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 09:41

та щаз...будет вам бух 1000 раз по клаве стучать?нет
двумя тыками два списка(белый и черный) в два банка
хуторянка
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:59

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

хуторянка написав:та щаз...будет вам бух 1000 раз по клаве стучать?нет
двумя тыками два списка(белый и черный) в два банка
Если у буха руки не из *опы, то это делается легко
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:08

Руководство сможет себе выбирать банки и хоть каждый месяц их менять, а для простых смертных как было добровольно-принудительно, так и останется.
Потому что у организации с выбранным банком есть особые отношения и никто не хочет их портить из-за каких-то холопов - Пети и Васи, которые сегодня хотят себе банк А, а завтра придут Маша и Наташа и будут требовать себе банк Б и т.д., а бухгалтерия только успевай выполнять холопские прихоти, а как же барские :roll:
Востаннє редагувалось Lady_N в Суб 02 січ, 2021 12:16, всього редагувалось 1 раз.
Lady_N
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:12

Читайте нормативку, там всё сказано. Эта постанова вообще вышла еще в апреле.
Если кому лень читать, то процитирую - "1.21. Платник, якщо це передбачено договором між банком і платником, має право перерахувати кошти на рахунок банку для подальшого їх переказу цим банком на рахунки отримувачів, які відкриті в цьому банку або в інших банках."

Повторяю для не внимательных - "якщо це передбачено договором між банком і платником".

Дальше объяснять ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:15

ОНО ТО ТАК ЕЖЕЛИ КОНЕШНО....

Faceless
плюшки от банка гл.буху никто еще не отменял :D
имхо- если и будут "исключения" то единичные-для шибко грамотных
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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