Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:41
А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:45
работник де-юре всегда мог сам выбирать банк для зарплаты, но де-факто этот выбор делало предприятие. эта постанова ничего не поменяло все как было так и осталось.
жеающие првоерить - прсьбазвтра ходить в бухгатерию сослаться на эту новость и попросить переводить их зарплату в другой банк ...
но и вообще сейчас это абсолютно не актуально уже ... никаких проблем после того как пришла зарплата, и после эжтого перевести ее в другой банк нет, а зарплатные карты в облуге бесплатны, поэтому эа проблема про "зарплатное рабство" надумана.
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