Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

Додано: Вів 05 січ, 2021 21:45

работник де-юре всегда мог сам выбирать банк для зарплаты, но де-факто этот выбор делало предприятие. эта постанова ничего не поменяло все как было так и осталось.



жеающие првоерить - прсьбазвтра ходить в бухгатерию сослаться на эту новость и попросить переводить их зарплату в другой банк ...



но и вообще сейчас это абсолютно не актуально уже ... никаких проблем после того как пришла зарплата, и после эжтого перевести ее в другой банк нет, а зарплатные карты в облуге бесплатны, поэтому эа проблема про "зарплатное рабство" надумана.

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