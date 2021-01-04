Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.
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Додано: Нед 03 січ, 2021 13:41
А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.
Додано: Вів 05 січ, 2021 21:45
работник де-юре всегда мог сам выбирать банк для зарплаты, но де-факто этот выбор делало предприятие. эта постанова ничего не поменяло все как было так и осталось.
жеающие првоерить - прсьбазвтра ходить в бухгатерию сослаться на эту новость и попросить переводить их зарплату в другой банк ...
но и вообще сейчас это абсолютно не актуально уже ... никаких проблем после того как пришла зарплата, и после эжтого перевести ее в другой банк нет, а зарплатные карты в облуге бесплатны, поэтому эа проблема про "зарплатное рабство" надумана.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:23
Интересно, в чем сложность отправлять платеж на другой IBAN? Или он в Украине как-то иначе работает?
Додано: Вів 05 січ, 2021 22:44
у крупных предприятий обычно свои мутки с банком. Им не выгодно в другой банк деньги переводить. Комиссии там всякие, условия тарифных пакетов и т.п.
Банку выгодно, когда компания перечисляет все платежи людям и компаниям у которых счета в том-же банке. Т.е. деньги банк не покидают. Поэтому банк заинтересовывает компании всякими плюшками, чтобы компания перетягивала работников и заинтересовывала другие компании перейти в тот-же банк.
Но как выше IMPRINTER написал, проблема надумана. И раньше можно было оформить карту в другом банке, бухгалтерия может для виду посопротивляться, но никуда не денется.
В другом банке даже выгоднее иногда бывает. Например комисс в другом банке может быть дешевле.
Додано: Вів 05 січ, 2021 23:07
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:11
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
Нет проблем, на самом деле. Есть два основных фактора - откаты (бонусы) руководству предприятий от банка, который привлёк на ЗКП, и кривые руки из *опы и лень бухгалтерии.
Вообще, в Европе или США даже не объяснить, что вообще такое ЗКП. Знаю историю, как в банке-евродочке согласовывали проект по процессу оформления ЗКП с материнским банком. Не одна неделя ушла, чтобы объяснить, что это вообще такое - зарплатный проект.
Додано: Сер 06 січ, 2021 01:15
компания выплачивает зарплату с компенсацией на комиссию банка на её зачисление/снятие. Если вы оформите карту в другом банке, где эта комиссия меньше, то у вас зарплата даже чуть-чуть больше получится (на разницу комисса). Но бухгалтерии это неудобно, поэтому они могут сопротивляться.
Додано: Сер 06 січ, 2021 10:22
Как ни странно, на мое обращение в бухгалтерию мне ответили, что могут перечислять на мой счёт, открытый в другом банке, но перевод должны осуществлять по распоряжению руководителя учреждения ( работодателя) , а он не хочет брать заявление .
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