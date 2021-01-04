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Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:41

  illyamoroz8 написав:Пошел я значит к главному бухгалтеру...и как вы думаете, что мне ответили по поводу смены банка? "Я что тебя одного отдельно будк считать и все такое?!"

А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.
Lika
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 21:45

работник де-юре всегда мог сам выбирать банк для зарплаты, но де-факто этот выбор делало предприятие. эта постанова ничего не поменяло все как было так и осталось.

жеающие првоерить - прсьбазвтра ходить в бухгатерию сослаться на эту новость и попросить переводить их зарплату в другой банк ...

но и вообще сейчас это абсолютно не актуально уже ... никаких проблем после того как пришла зарплата, и после эжтого перевести ее в другой банк нет, а зарплатные карты в облуге бесплатны, поэтому эа проблема про "зарплатное рабство" надумана.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:23

  Lika написав:
  illyamoroz8 написав:Пошел я значит к главному бухгалтеру...и как вы думаете, что мне ответили по поводу смены банка? "Я что тебя одного отдельно будк считать и все такое?!"

А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.

Интересно, в чем сложность отправлять платеж на другой IBAN? Или он в Украине как-то иначе работает?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:44

  Gastarbaiter написав:Интересно, в чем сложность отправлять платеж на другой IBAN? Или он в Украине как-то иначе работает?


у крупных предприятий обычно свои мутки с банком. Им не выгодно в другой банк деньги переводить. Комиссии там всякие, условия тарифных пакетов и т.п.

Банку выгодно, когда компания перечисляет все платежи людям и компаниям у которых счета в том-же банке. Т.е. деньги банк не покидают. Поэтому банк заинтересовывает компании всякими плюшками, чтобы компания перетягивала работников и заинтересовывала другие компании перейти в тот-же банк.

Но как выше IMPRINTER написал, проблема надумана. И раньше можно было оформить карту в другом банке, бухгалтерия может для виду посопротивляться, но никуда не денется.

В другом банке даже выгоднее иногда бывает. Например комисс в другом банке может быть дешевле.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 23:07

  IMPRINTER написав:... а зарплатные карты в облуге бесплатны, поэтому эа проблема про "зарплатное рабство" надумана.

Укргаз каждый месяц снимает 7 грн за обслуживание зарплатной карты. Зарплата от госпредприятия.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:11

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

Gastarbaiter написав:
  Lika написав:
  illyamoroz8 написав:Пошел я значит к главному бухгалтеру...и как вы думаете, что мне ответили по поводу смены банка? "Я что тебя одного отдельно будк считать и все такое?!"

А Какие Ваши дальнейшие действия? Я тоже столкнулась с сопротивлением. Вы не посылали встречное заявление со стороны банка? Можно ещё написать в отдел по охране труда.

Интересно, в чем сложность отправлять платеж на другой IBAN? Или он в Украине как-то иначе работает?
Нет проблем, на самом деле. Есть два основных фактора - откаты (бонусы) руководству предприятий от банка, который привлёк на ЗКП, и кривые руки из *опы и лень бухгалтерии.
Вообще, в Европе или США даже не объяснить, что вообще такое ЗКП. Знаю историю, как в банке-евродочке согласовывали проект по процессу оформления ЗКП с материнским банком. Не одна неделя ушла, чтобы объяснить, что это вообще такое - зарплатный проект.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 01:15

  andreyiskra написав:Укргаз каждый месяц снимает 7 грн за обслуживание зарплатной карты. Зарплата от госпредприятия.


компания выплачивает зарплату с компенсацией на комиссию банка на её зачисление/снятие. Если вы оформите карту в другом банке, где эта комиссия меньше, то у вас зарплата даже чуть-чуть больше получится (на разницу комисса). Но бухгалтерии это неудобно, поэтому они могут сопротивляться.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 10:22

Как ни странно, на мое обращение в бухгалтерию мне ответили, что могут перечислять на мой счёт, открытый в другом банке, но перевод должны осуществлять по распоряжению руководителя учреждения ( работодателя) , а он не хочет брать заявление .
Lika
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 13:56

  Lika написав:Как ни странно, на мое обращение в бухгалтерию мне ответили, что могут перечислять на мой счёт, открытый в другом банке, но перевод должны осуществлять по распоряжению руководителя учреждения ( работодателя) , а он не хочет брать заявление .


вас красиво послали )
но я не понимаю в чем такая принципиальность- идти на конфликт с руководством по вопросу не стоящему выеденного яйца? - у вас какие-то проблемы с тем, чтоб после того как ваша зарплата пришла на карту банка Х перевести ее на карту банка Y ? Степень актуальнсоти этой проблемы для населения равна 0.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:37

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  IMPRINTER написав:Степень актуальнсоти этой проблемы для населения равна 0.

Это как раз степень актуальности проблемы для бухгалтерии отправить зарплату не в свой банк, а в банк указанный работником - равна нулю.

А вот перевод зарплаты из банка работодателя в свой - это обычно поход в в один банкомат, потом в другой банкомат или терминал для внесения наличных на свой счёт.
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