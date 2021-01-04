Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:41
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48
есть много плюшек как раз именно у зарплатных карт
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48
сэп/п2п ? не не слышали
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:52
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
тоже так раньше думал, пока не столкнулся с Пиреус банком, эти разводил по 5грн в месяц брали за обслуживание {без интернет банкинга,смс уведомления у них бесплатны, т е. смс можно отключить, а 5грн всеравно уплати}
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