RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:41

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  IMPRINTER написав:а зарплатные карты в облуге бесплатны

Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 06.08.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  IMPRINTER написав:а зарплатные карты в облуге бесплатны

Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.


есть много плюшек как раз именно у зарплатных карт
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37883
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6033 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48

  vitaliy_berdinskikh написав:
  IMPRINTER написав:Степень актуальнсоти этой проблемы для населения равна 0.

Это как раз степень актуальности проблемы для бухгалтерии отправить зарплату не в свой банк, а в банк указанный работником - равна нулю.

А вот перевод зарплаты из банка работодателя в свой - это обычно поход в в один банкомат, потом в другой банкомат или терминал для внесения наличных на свой счёт.


сэп/п2п ? не не слышали
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37883
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6033 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 14:52

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

IMPRINTER написав:... а зарплатные карты в облуге бесплатны...
тоже так раньше думал, пока не столкнулся с Пиреус банком, эти разводил по 5грн в месяц брали за обслуживание {без интернет банкинга,смс уведомления у них бесплатны, т е. смс можно отключить, а 5грн всеравно уплати}
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 167
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:09

  IMPRINTER написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  IMPRINTER написав:а зарплатные карты в облуге бесплатны

Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.


есть много плюшек как раз именно у зарплатных карт

Ни у одной из моих зарплатных карт никаких плюшек не было. Сейчас зарплатная карта только у жены в Укрэксиме - единственный её условный плюс это беплатное снятие наличных в банкомате (как и практически у 99% зарплатных карт). Всё остальное или недоступно или с комиссией, включая переводы на счета в другие банки. И даже пополнение карты из других банков тоже с комиссией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 06.08.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:11

  IMPRINTER написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  IMPRINTER написав:Степень актуальнсоти этой проблемы для населения равна 0.

Это как раз степень актуальности проблемы для бухгалтерии отправить зарплату не в свой банк, а в банк указанный работником - равна нулю.

А вот перевод зарплаты из банка работодателя в свой - это обычно поход в в один банкомат, потом в другой банкомат или терминал для внесения наличных на свой счёт.


сэп/п2п ? не не слышали

СЭП через интернет-банк без мобильного приложениея, зачастую с комиссией. Доступ в интернет-банк не оформлен и ради него надо идти в отделение - это конечно полбеды, но во многих банках доступ в инернет-банк можно получить и без визита в отделение.

П2П вообще отсутствует как класс или если есть то всё равно с комиссией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 06.08.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 15:16

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

А ещё в зарплатных банках часто-густо очень грустные депозиты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 06.08.19
Подякував: 620 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 16:05

vitaliy_berdinskikh

бесплатное снятие наличных в банкомате - это был плюс зарплатных карт на заре 2000-х. Сейчас это "преимущество" равно нулю ибо вариантов бесплатного снятия с обычных частных бесплатных карт тоже полно, которые можно бесплатно и пополнить и бесплатно снять и бесплоатно отправить сэп.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37883
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6033 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —... 1, 2, 3
R2 » Пон 04 січ, 2021 14:28
26 2527
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 02:51
Giroi
Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
R2 » Вів 05 січ, 2021 10:28
2 268
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 22:27
Gastarbaiter
Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
R2 » Вів 05 січ, 2021 07:09
8 591
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 18:15
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17758)
06.01.2021 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.