Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:41
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
Есть куча банков где незарплатные карты тоже бесплатны или условно бесплатны (достаточно сделать несколько покупок чтобы набить количество или сумму минимума) и имеют кучу плюшек которых нет у зарплатных.
Mind the gap.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48
есть много плюшек как раз именно у зарплатных карт
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Додано: Сер 06 січ, 2021 14:48
сэп/п2п ? не не слышали
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Pig Lives Matter
Додано: Сер 06 січ, 2021 14:52
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
тоже так раньше думал, пока не столкнулся с Пиреус банком, эти разводил по 5грн в месяц брали за обслуживание {без интернет банкинга,смс уведомления у них бесплатны, т е. смс можно отключить, а 5грн всеравно уплати}
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:09
Ни у одной из моих зарплатных карт никаких плюшек не было. Сейчас зарплатная карта только у жены в Укрэксиме - единственный её условный плюс это беплатное снятие наличных в банкомате (как и практически у 99% зарплатных карт). Всё остальное или недоступно или с комиссией, включая переводы на счета в другие банки. И даже пополнение карты из других банков тоже с комиссией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:11
СЭП через интернет-банк без мобильного приложениея, зачастую с комиссией. Доступ в интернет-банк не оформлен и ради него надо идти в отделение - это конечно полбеды, но во многих банках доступ в инернет-банк можно получить и без визита в отделение.
П2П вообще отсутствует как класс или если есть то всё равно с комиссией.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 15:16
Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..
А ещё в зарплатных банках часто-густо очень грустные депозиты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 06 січ, 2021 16:05
vitaliy_berdinskikh
бесплатное снятие наличных в банкомате - это был плюс зарплатных карт на заре 2000-х. Сейчас это "преимущество" равно нулю ибо вариантов бесплатного снятия с обычных частных бесплатных карт тоже полно, которые можно бесплатно и пополнить и бесплатно снять и бесплоатно отправить сэп.
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