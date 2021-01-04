Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

Додано: Сер 06 січ, 2021 16:05

vitaliy_berdinskikh



бесплатное снятие наличных в банкомате - это был плюс зарплатных карт на заре 2000-х. Сейчас это "преимущество" равно нулю ибо вариантов бесплатного снятия с обычных частных бесплатных карт тоже полно, которые можно бесплатно и пополнить и бесплатно снять и бесплоатно отправить сэп.

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