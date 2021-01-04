RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:31

  Амвросий написав:
  andreyiskra написав:Укргаз каждый месяц снимает 7 грн за обслуживание зарплатной карты. Зарплата от госпредприятия.


компания выплачивает зарплату с компенсацией на комиссию банка на её зачисление/снятие. Если вы оформите карту в другом банке, где эта комиссия меньше, то у вас зарплата даже чуть-чуть больше получится (на разницу комисса). Но бухгалтерии это неудобно, поэтому они могут сопротивляться.

Почему тогда я свою зарплатную карту могу пополнить п2п без комиссии?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1052
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:01

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  IMPRINTER написав:бесплатное снятие наличных в банкомате - это был плюс зарплатных карт на заре 2000-х.

Других фишек у зарплатных карт и нет.

Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость.
  • Кешбек - нету.
  • П2П переводы без комиссий - нету.
  • Бесплатный СЭП - нету.
  • Мобильное приложение - нету.
  • Какие-то фишки вроде оплаты коммуналки, пополнения мобильного номера без комиссии - нету потому что нету мобильного приложения в котором это можно было бы делать.
  • Открытие депозитов прямо из мобильного приложения - см. предыдущий пункт.
  • Возможность открыть карту более высокого класса чтобы иметь плюшки с аэропорту, такси - нету, ты же раб директора какие-такие платины ты хочешь? :mrgreen:

Вот тут ты очень хорошо продемонстрировал логику типичного местечкового князька которому не хватает разве что малинового пиджака viewtopic.php?p=5140064#p5140064 Ну и одновременно с этим ты показал что именно в понтах и претензиях работодателя корень проблемы создаваемой работнику который просто хотел бы получать зарплату прямо на свою карту и не бегать по банкоматам и даже не заморачиваться лишний раз с СЭП или П2П для перекидывания денег с бесполезной зарплатной карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 06.08.19
Подякував: 622 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 18:53

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  vitaliy_berdinskikh написав:Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость

Неправда.
К примеру, УкрСиб - все пакеты для ЗКП полностью идентичны пакетам для "простых" клиентов, с той лишь разницей, что абонплату за стандартный пакет платит работодатель, а если работник сам хочет повысить - то для него в рамках зарплатного абонка будет намного меньше, чем если бы он оформил пакет вне ЗКП. И тут сходу и пейпасс, для повышенных пакетов (Ультра/Де люкс) - золотые и платиновые карты.
В Альфе - тот же подход. Тот пакет, который был присвоен изначально, обойдется бесплатно, лимиты на снятие в банкоматах для зарплатных вдвое выше, чем для обычных. И пейпасс, и все прочие радости в рамках пакета прилагаются.
С моно и так понятно. Та же самая карта, с пейпассом и всем чем положено + сумма зачисленной ЗП доступна к снятию без комиссии.

У всех банков, у каких есть мобильное приложение - оно будет и для зарплатных.
У всех банков, у которых ест ьпрограммы кешбека, они будут и для зарплатных карт.
У всех банков, у которых р2р без комиссии - они же будут и для зарплатных.
То же и с СЭП, и коммуналькой, и картами более высокого класса.
Так что чушь вы пишете.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28419
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 6869 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:14

  Faceless написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость

Неправда.
К примеру, УкрСиб - все пакеты для ЗКП полностью идентичны пакетам для "простых" клиентовалькой, и картами более высокого класса.
Так что чушь вы пишете.

Так а в чём неправда если карта простого клиента это самая дешевая карта?

Ну и тут банк не предлагает даже бесплатной карты. Так что я вообще не очень понимаю чем это "лучше".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 06.08.19
Подякував: 622 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lady_N і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Після реформи українці отримають мізерну пенсію —... 1, 2, 3
R2 » Пон 04 січ, 2021 14:28
26 2549
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 січ, 2021 02:51
Giroi
Українці за місяць скоротили перекази на батьківщину...
R2 » Вів 05 січ, 2021 10:28
2 283
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 22:27
Gastarbaiter
Чи втратять українці гроші - "Слуга народу" оцінила...
R2 » Вів 05 січ, 2021 07:09
8 610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 січ, 2021 18:15
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2613)
06.01.2021 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.