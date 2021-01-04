Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

Додано: Сер 06 січ, 2021 18:53

vitaliy_berdinskikh написав: Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость

Неправда.К примеру, УкрСиб - все пакеты для ЗКП полностью идентичны пакетам для "простых" клиентов, с той лишь разницей, что абонплату за стандартный пакет платит работодатель, а если работник сам хочет повысить - то для него в рамках зарплатного абонка будет намного меньше, чем если бы он оформил пакет вне ЗКП. И тут сходу и пейпасс, для повышенных пакетов (Ультра/Де люкс) - золотые и платиновые карты.В Альфе - тот же подход. Тот пакет, который был присвоен изначально, обойдется бесплатно, лимиты на снятие в банкоматах для зарплатных вдвое выше, чем для обычных. И пейпасс, и все прочие радости в рамках пакета прилагаются.С моно и так понятно. Та же самая карта, с пейпассом и всем чем положено + сумма зачисленной ЗП доступна к снятию без комиссии.У всех банков, у каких есть мобильное приложение - оно будет и для зарплатных.У всех банков, у которых ест ьпрограммы кешбека, они будут и для зарплатных карт.У всех банков, у которых р2р без комиссии - они же будут и для зарплатных.То же и с СЭП, и коммуналькой, и картами более высокого класса.Так что чушь вы пишете.