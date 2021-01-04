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Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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Додано: Сер 06 січ, 2021 17:31
Амвросий написав: andreyiskra написав:
Укргаз каждый месяц снимает 7 грн за обслуживание зарплатной карты. Зарплата от госпредприятия.
компания выплачивает зарплату с компенсацией на комиссию банка на её зачисление/снятие. Если вы оформите карту в другом банке, где эта комиссия меньше, то у вас зарплата даже чуть-чуть больше получится (на разницу комисса). Но бухгалтерии это неудобно, поэтому они могут сопротивляться.
Почему тогда я свою зарплатную карту могу пополнить п2п без комиссии?
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andreyiskra
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:01
IMPRINTER написав:
бесплатное снятие наличных в банкомате - это был плюс зарплатных карт на заре 2000-х.
Других фишек у зарплатных карт и нет.
Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость.
- Кешбек - нету.
- П2П переводы без комиссий - нету.
- Бесплатный СЭП - нету.
- Мобильное приложение - нету.
- Какие-то фишки вроде оплаты коммуналки, пополнения мобильного номера без комиссии - нету потому что нету мобильного приложения в котором это можно было бы делать.
- Открытие депозитов прямо из мобильного приложения - см. предыдущий пункт.
- Возможность открыть карту более высокого класса чтобы иметь плюшки с аэропорту, такси - нету, ты же раб директора какие-такие платины ты хочешь?
Вот тут ты очень хорошо продемонстрировал логику типичного местечкового князька которому не хватает разве что малинового пиджака viewtopic.php?p=5140064#p5140064
Ну и одновременно с этим ты показал что именно в понтах и претензиях работодателя корень проблемы создаваемой работнику который просто хотел бы получать зарплату прямо на свою карту и не бегать по банкоматам и даже не заморачиваться лишний раз с СЭП или П2П для перекидывания денег с бесполезной зарплатной карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 06 січ, 2021 18:53
vitaliy_berdinskikh написав:
Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость
Неправда.
К примеру, УкрСиб - все пакеты для ЗКП полностью идентичны пакетам для "простых" клиентов, с той лишь разницей, что абонплату за стандартный пакет платит работодатель, а если работник сам хочет повысить - то для него в рамках зарплатного абонка будет намного меньше, чем если бы он оформил пакет вне ЗКП. И тут сходу и пейпасс, для повышенных пакетов (Ультра/Де люкс) - золотые и платиновые карты.
В Альфе - тот же подход. Тот пакет, который был присвоен изначально, обойдется бесплатно, лимиты на снятие в банкоматах для зарплатных вдвое выше, чем для обычных. И пейпасс, и все прочие радости в рамках пакета прилагаются.
С моно и так понятно. Та же самая карта, с пейпассом и всем чем положено + сумма зачисленной ЗП доступна к снятию без комиссии.
У всех банков, у каких есть мобильное приложение - оно будет и для зарплатных.
У всех банков, у которых ест ьпрограммы кешбека, они будут и для зарплатных карт.
У всех банков, у которых р2р без комиссии - они же будут и для зарплатных.
То же и с СЭП, и коммуналькой, и картами более высокого класса.
Так что чушь вы пишете.
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Faceless
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:14
Faceless написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Зарплатная карта рядового работника это всегда самая бюджетная карта, хорошо если с чипом, пайпас так это просто щедрость
Неправда.
К примеру, УкрСиб - все пакеты для ЗКП полностью идентичны пакетам для "простых" клиентовалькой, и картами более высокого класса.
Так что чушь вы пишете.
Так а в чём неправда если карта простого клиента это самая дешевая карта?
Ну и тут банк не предлагает даже бесплатной карты. Так что я вообще не очень понимаю чем это "лучше".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 06 січ, 2021 22:38
Ещё раз повторюсь, меня бесит укргаз со своей зарплатной картой, за которую с меня сдирают 7 грн за обслуживание каждый месяц. После того как ввели комис за п2п, перевожу СЭПом на моню.
Звонил в своё время нач-ку фин отдела, с вопросом перечислять на другой банк. Ответила: "Ты что, мы не можем, этот банк победил в тендере на обслуживание нашего предприятия. Ничего изменить нельзя". Дальше я залупаться не стал.
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andreyiskra
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:24
andreyiskra написав:Ещё раз повторюсь, меня бесит укргаз со своей зарплатной картой, за которую с меня сдирают 7 грн за обслуживание каждый месяц.... .
оказывается мне еще и повезло в Пиреус банке с их комисом в размере 5грн/мес....
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:30
vitaliy_berdinskikh написав:
Вот тут ты очень хорошо продемонстрировал логику типичного местечкового князька которому не хватает разве что малинового пиджака viewtopic.php?p=5140064#p5140064
Ну и одновременно с этим ты показал что именно в понтах и претензиях работодателя корень проблемы создаваемой работнику
Теоретически, смысл как раз в том, что законодательно можно таких князьков вполне можно заставить действовать как надо, и не устраивать препятствий для работника. Но для этого законодательные меры должны быть действенными. В данном же случае, уже не первое подобное законодательное "решение" лишь констатирует возможности, которые стороны имели и без него, и никак не устраняет противоречия, не позволяющие этими возможностями пользоваться. Зато подаётся всё под видом неабыкакой заботы о трудящихся.
Вот хотели бы реально помочь сотрудникам, которые не могут договориться с руководством, сделали бы всего пару простых вещей: запретили бы взымать с работника абонплату и прочие платежи за обслуживание зарплатных счетов и карт, и комиссию за снятие и перевод средств с таких счетов по любым каналам, независимо от суммы. 99% проблем сняло бы как рукой.
Хотя именно зарплатный счёт может иметь ещё пару преимуществ:
- возможность открытия безналоговых депозитов. Я ни одного банка не знаю, который перевод зарплаты от предприятия на личную карту согласился бы считать зарплатными деньгами.
- кажется, на зарплатные счета не может быть наложен арест. Не изучал этот вопрос специально, но что-то такое видел. Можно только списывать средства по исполнительному листу.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:40
IMPRINTER написав: Lika написав:
Как ни странно, на мое обращение в бухгалтерию мне ответили, что могут перечислять на мой счёт, открытый в другом банке, но перевод должны осуществлять по распоряжению руководителя учреждения ( работодателя) , а он не хочет брать заявление .
вас красиво послали )
но я не понимаю в чем такая принципиальность- идти на конфликт с руководством по вопросу не стоящему выеденного яйца? - у вас какие-то проблемы с тем, чтоб после того как ваша зарплата пришла на карту банка Х перевести ее на карту банка Y ? Степень актуальнсоти этой проблемы для населения равна 0.
Да, для меня это принципиально! Если кто-то не хочет выполнять свою работу и попирает законом и правами украинцев- пусть меняют эту работу.
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Lika
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:01
vitaliy_berdinskikh написав: IMPRINTER написав:
бесплатное снятие наличных в банкомате - это был плюс зарплатных карт на заре 2000-х.
Других фишек у зарплатных карт и нет.
Вот тут ты очень хорошо продемонстрировал логику типичного местечкового князька которому не хватает разве что малинового пиджака viewtopic.php?p=5140064#p5140064
Ну и одновременно с этим ты показал что именно в понтах и претензиях работодателя корень проблемы создаваемой работнику который просто хотел бы получать зарплату прямо на свою карту и не бегать по банкоматам и даже не заморачиваться лишний раз с СЭП или П2П для перекидывания денег с бесполезной зарплатной карты.
.
Не ожидал такого подхода к вопросу от Импринтера
Зарплата в ощаде - 1000 гр. потратить с карты или минус 25 гр. Все ходы наружу заботливо обложены коммисом.Кеды,банкомат,танцы с бубном и еще минус 25. И нах они такие нужны?
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THB
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:06
THB
а сэп с ощада уже платным стал до 5000 грн что-ли ?
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Чет 07 січ, 2021 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER
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