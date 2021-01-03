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Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10

  Lika написав:Если кто-то не хочет выполнять свою работу и попирает законом и правами украинцев- пусть меняют эту работу.


я не сомневаюсь, что вы так же досканально выполняете свои законные обязанности, как требуете реализацию своих прав ... "права украинцев" - аж прослезился )))

смена банка как повод для конфликта с руководством - это чушь.

Если Вам идут на встречу полюбовно в этом вопросе - это одно, но если это вызывает конфликную ситуацию с руководством, то раскачивать эту высосанную из пальца проблему - это абсурд.
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Pig Lives Matter
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:14

Проверьте мне, что я выполняю свою работу даже лучше,чем надо. Не завидуйте.)))
Lika
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:32

  IMPRINTER написав:THB
а сэп с ощада уже платным стал до 5000 грн что-ли ?

.
Платный - не платный,все равно минус 25 гр
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:52

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  GALeon написав:оказывается мне еще и повезло в Пиреус банке с их комисом в размере 5грн/мес....

Вы даже не представляете насколько. Мой пример - банк Аваль. Раньше было идиотское условие - за месяц минимум 10 оплат с ЗП карты в торговой сети иначе комиссия 40 грн/мес (!) "за обслуживание карточного счёта". Ну ладно, ходил и покупал мелочёвку в супермаркетах, потому как с крупных покупок я хочу получать кэшбек и , соответственно, оплачиваю такие покупки с других карт. Но два месяца назад Аваль пошёл дальше и ввёл еще одно шикарное условие - "среднесуточный остаток на карте должен быть не мене 2000 грн". Т.е. я теперь со своей ЗП должен 2000 грн оставлять постоянно на счёте! Ясное дело, что хрен им на всю морду, а не мои 2000 грн, ну зато свои 40 грн в мес они теперь с меня имеют стабильно - КРАСАВЦЫ.
Кстати, тут некоторые говорят, что им ЗП перечисляют с учётом суммы банка "за обслуживание карточного счёта" - может быть, только не у нас (гос.структура, кстати).
LutsMan
 
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