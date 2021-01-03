Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...

Додано: Нед 10 січ, 2021 11:52

GALeon написав: оказывается мне еще и повезло в Пиреус банке с их комисом в размере 5грн/мес.... оказывается мне еще и повезло в Пиреус банке с их комисом в размере 5грн/мес....

Вы даже не представляете насколько. Мой пример - банк Аваль. Раньше было идиотское условие - за месяц минимум 10 оплат с ЗП карты в торговой сети иначе комиссия 40 грн/мес (!) "за обслуживание карточного счёта". Ну ладно, ходил и покупал мелочёвку в супермаркетах, потому как с крупных покупок я хочу получать кэшбек и , соответственно, оплачиваю такие покупки с других карт. Но два месяца назад Аваль пошёл дальше и ввёл еще одно шикарное условие - "среднесуточный остаток на карте должен быть не мене 2000 грн". Т.е. я теперь со своей ЗП должен 2000 грн оставлять постоянно на счёте! Ясное дело, что хрен им на всю морду, а не мои 2000 грн, ну зато свои 40 грн в мес они теперь с меня имеют стабильно - КРАСАВЦЫ.Кстати, тут некоторые говорят, что им ЗП перечисляют с учётом суммы банка "за обслуживание карточного счёта" - может быть, только не у нас (гос.структура, кстати).