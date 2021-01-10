Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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GALeon написав:оказывается мне еще и повезло в Пиреус банке с их комисом в размере 5грн/мес....
Вы даже не представляете насколько. Мой пример - банк Аваль. Раньше было идиотское условие - за месяц минимум 10 оплат с ЗП карты в торговой сети иначе комиссия 40 грн/мес (!) "за обслуживание карточного счёта". Ну ладно, ходил и покупал мелочёвку в супермаркетах, потому как с крупных покупок я хочу получать кэшбек и , соответственно, оплачиваю такие покупки с других карт. Но два месяца назад Аваль пошёл дальше и ввёл еще одно шикарное условие - "среднесуточный остаток на карте должен быть не мене 2000 грн". Т.е. я теперь со своей ЗП должен 2000 грн оставлять постоянно на счёте! Ясное дело, что хрен им на всю морду, а не мои 2000 грн, ну зато свои 40 грн в мес они теперь с меня имеют стабильно - КРАСАВЦЫ. Кстати, тут некоторые говорят, что им ЗП перечисляют с учётом суммы банка "за обслуживание карточного счёта" - может быть, только не у нас (гос.структура, кстати).
Я можу помилятись, але хто саме і кого покарав, обнуленням залишку на рахунку?
Ви. Себе. Самі?
40₴*12міс=480₴ за рік. Аби компенсувати цю втрату, треба розмістити 2000₴ на депозит. Під (480/0.805)/2000=29.8% Аааааа...
Може хай би ті 2000₴ лежали на картці? На якийсь "чорний день"? Закрити касовий розрив, вчасно погасити кред.лінію, кисню купити чи ще чогось... Тим більше, що інфляція в країні нині мізерна -- лічені відсотки.
Але, загалом і в цілому -- читаю тему і бачу, що банк.система стає вже зовсім якоюсь звіроподібною... І коли це почалось? Не було ж такого раніше...
THB написав:
IMPRINTER написав:THB а сэп с ощада уже платным стал до 5000 грн что-ли ?
. Платный - не платный,все равно минус 25 гр
Як це? Кому, куди, навіщо?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329 Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY