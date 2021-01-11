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Українці відсьогодні можуть
самостійно обрати банк для...

Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:10

  Lika написав:Если кто-то не хочет выполнять свою работу и попирает законом и правами украинцев- пусть меняют эту работу.


я не сомневаюсь, что вы так же досканально выполняете свои законные обязанности, как требуете реализацию своих прав ... "права украинцев" - аж прослезился )))

смена банка как повод для конфликта с руководством - это чушь.

Если Вам идут на встречу полюбовно в этом вопросе - это одно, но если это вызывает конфликную ситуацию с руководством, то раскачивать эту высосанную из пальца проблему - это абсурд.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:14

Проверьте мне, что я выполняю свою работу даже лучше,чем надо. Не завидуйте.)))
Lika
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:32

  IMPRINTER написав:THB
а сэп с ощада уже платным стал до 5000 грн что-ли ?

.
Платный - не платный,все равно минус 25 гр
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 11:52

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  GALeon написав:оказывается мне еще и повезло в Пиреус банке с их комисом в размере 5грн/мес....

Вы даже не представляете насколько. Мой пример - банк Аваль. Раньше было идиотское условие - за месяц минимум 10 оплат с ЗП карты в торговой сети иначе комиссия 40 грн/мес (!) "за обслуживание карточного счёта". Ну ладно, ходил и покупал мелочёвку в супермаркетах, потому как с крупных покупок я хочу получать кэшбек и , соответственно, оплачиваю такие покупки с других карт. Но два месяца назад Аваль пошёл дальше и ввёл еще одно шикарное условие - "среднесуточный остаток на карте должен быть не мене 2000 грн". Т.е. я теперь со своей ЗП должен 2000 грн оставлять постоянно на счёте! Ясное дело, что хрен им на всю морду, а не мои 2000 грн, ну зато свои 40 грн в мес они теперь с меня имеют стабильно - КРАСАВЦЫ.
Кстати, тут некоторые говорят, что им ЗП перечисляют с учётом суммы банка "за обслуживание карточного счёта" - может быть, только не у нас (гос.структура, кстати).
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:53

LutsMan


Я можу помилятись, але хто саме і кого покарав, обнуленням залишку на рахунку?

Ви. Себе. Самі?

40₴*12міс=480₴ за рік.
Аби компенсувати цю втрату, треба розмістити 2000₴ на депозит. Під (480/0.805)/2000=29.8%
Аааааа...

Може хай би ті 2000₴ лежали на картці? На якийсь "чорний день"? Закрити касовий розрив, вчасно погасити кред.лінію, кисню купити чи ще чогось...
Тим більше, що інфляція в країні нині мізерна -- лічені відсотки.




Але, загалом і в цілому -- читаю тему і бачу, що банк.система стає вже зовсім якоюсь звіроподібною...
І коли це почалось?
Не було ж такого раніше...



  THB написав:
  IMPRINTER написав:THB
а сэп с ощада уже платным стал до 5000 грн что-ли ?

.
Платный - не платный,все равно минус 25 гр


Як це? Кому, куди, навіщо? :)
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:20

  Bobua написав:І коли це почалось?
Не було ж такого раніше...
Було, на початку карткових розрахунків. І незнижувальний залишок, і комісії на все (щоправда, на оплату карткою, здається, не було). Потім конкуренція змусила повернутися обличчям до клієнта.
Зараз банки отримали можливість залучати кошти під відносно низькі відсотки, і деякі з них вирішили, що вони в пересічних клієнтах зовсім не зацікавлені, звідси й таке ставлення. Ті, хто отримав доступ до дармових грошей (з-за кордону) раніше (Райфайзен) - ті вже давно з клієнтів знущаються, але тепер і інші можуть "скористатись досвідом".
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:48

Re: Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для..

  Bobua написав:Я можу помилятись, але хто саме і кого покарав, обнуленням залишку на рахунку?

Ви. Себе. Самі?

А хто казав про якесь "покарання" ? Це Ви його вигадали, а я просто повідомив про свій вибір. Сподіваюсь, ви не проти, що я маю таке право ? Навіть, якщо це буде мені вартувати "більше".
  Bobua написав:40₴*12міс=480₴ за рік.
Аби компенсувати цю втрату, треба розмістити 2000₴ на депозит. Під (480/0.805)/2000=29.8%
Аааааа...
Інших варіантів, крім депозиту ви не розглядаєте ? Ну ок. Маєте право.

  Bobua написав:Може хай би ті 2000₴ лежали на картці? На якийсь "чорний день"? Закрити касовий розрив, вчасно погасити кред.лінію, кисню купити чи ще чогось...
Тим більше, що інфляція в країні нині мізерна -- лічені відсотки.

Тоді у мене до вас зустрічна пропозиція - перерахуйте мені свої 2000 грн! Нехай у мене полежать, на всякий випадок, на "чорний день". Не ? ;)
Ви навіть за розрахунками, не побачили головний меседж у мене - банки кардинально змінили своє відношення до клієнтів! Раніше була конкуренція, а тепер її майже немає.
Років 10 -15 назад, різниця в депо ставках на ринку була в ДВА-два с половиною рази, то тепер пара відсотків та й інші умовже майже однакові.
LutsMan
 
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