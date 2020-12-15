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Доходи громадян знову
збільшились - Держстат

Доходи громадян знову збільшились - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:10

Доходи громадян знову збільшились - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
За липень-вересень 2020 року доходи населення України становили 1,03 трлн грн, на 7,0% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:10

будут повышать налоги?
Амвросий
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