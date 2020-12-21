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Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський сказав, що НАК "Нафтогаз України" зберігатиме низькі ціни на ринку газу та нагадав про можливість обрати будь-якого постачальника газу дистанційно.
Дивися повний текст Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть найнижчими на ринку
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R2
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:23
А как же рынок газа, клоун?
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grig90vic
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:44
Если из "рыночной" цены вычесть рыночную среднюю зарплату за добычу, останется весьма крупный доход. Когда этот доход начнут перечислять на счета народа, которому этот газ принадлежит по конституции?
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Амвросий
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