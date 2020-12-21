Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...

Если из "рыночной" цены вычесть рыночную среднюю зарплату за добычу, останется весьма крупная прибыль. Когда эту прибыль начнут выплачивать на счета народа, которому этот газ принадлежит по конституции?
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Газ - это собственность граждан Украины, а не правительства и не олигархов. Так где доходы от продажи газа?
Себестоимость добычи "Укргазвидобування" составляет 1079 грн (38 дол.) за 1 тис. м3.
За 2019 год "Укргазвидобування" добыло 13,62 млрд м3. В 2019 году первые пол года газ продавался по цене 8,37 грн м3, потом по 6-7 грн м3. Грубо говоря в среднем по 7 грн за м3. При себестоимости добычи 1.079 грн м3.
Прибыль за 2019 год составила порядка 5.921 грн с каждого м3. Всего за 2019 год было добыто 13.62 млрд м3, итого прибыль составила порядка 80.644 млрд грн
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Население Украины на 2019 год 41.98 млн человек, делим эти 80.644 млрд. грн на население. Итого, каждому гражданину государство обязано было выплатить порядка 1921 грн прибыли от продажи народного газа. Где эти деньги?