|
|
|
Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський сказав, що НАК "Нафтогаз України" зберігатиме низькі ціни на ринку газу та нагадав про можливість обрати будь-якого постачальника газу дистанційно.
Дивися повний текст Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть найнижчими на ринку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91908
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:23
А как же рынок газа, клоун?
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:44
Если из "рыночной" цены вычесть рыночную среднюю зарплату за добычу, останется весьма крупная прибыль. Когда эту прибыль начнут выплачивать на счета народа, которому этот газ принадлежит по конституции?
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
Газ - это собственность граждан Украины, а не правительства и не олигархов. Так где доходы от продажи газа?
Себестоимость добычи "Укргазвидобування" составляет 1079 грн (38 дол.) за 1 тис. м3.
За 2019 год "Укргазвидобування" добыло 13,62 млрд м3. В 2019 году первые пол года газ продавался по цене 8,37 грн м3, потом по 6-7 грн м3. Грубо говоря в среднем по 7 грн за м3. При себестоимости добычи 1.079 грн м3.
Прибыль за 2019 год составила порядка 5.921 грн с каждого м3. Всего за 2019 год было добыто 13.62 млрд м3, итого прибыль составила порядка 80.644 млрд грн
.
Население Украины на 2019 год 41.98 млн человек, делим эти 80.644 млрд. грн на население. Итого, каждому гражданину государство обязано было выплатить порядка 1921 грн прибыли от продажи народного газа. Где эти деньги?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 437 раз.
- Подякували: 699 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:54
А что, этому клоуну еще кто-то верит?
Год назад было рассказано про "знайшли цікаве рішення, щоб вдвічі знизити тарифи на тепло".
По факту цены на газ вверх, значит и тепло подорожает.
Тем, кто отапливался электричеством, - тоже отдельный сюрприз.
-
alt402
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 10.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:57
Если все население гипотетически заключит договора с нафтогазом, это означает, что все остальные облгазы прокладки-барыги обанкротятся, в итоге получаем банкротство облгазов и выброс на рынок труда людей, которые ничего не умеют делать!
-
jyldyrym1
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:58
А рейтинг слуг народа стремится к нолю
-
jyldyrym1
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:25
jyldyrym1 написав: выброс на рынок труда людей, которые ничего не умеют делать!
Зачем эти дармоеды нужны...
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 158
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:41
jyldyrym1 написав:
Если все население гипотетически заключит договора с нафтогазом, это означает, что все остальные облгазы прокладки-барыги обанкротятся, в итоге получаем банкротство облгазов и выброс на рынок труда людей, которые ничего не умеют делать!
Не обанкротятся.
Никто не запретит облгазам поднять раз в 5 плату за доставку газа, ведь у нас рынок и все можно.
Мне на 2021 год уже насчитали доставку за 314 кубов, а год только начался и по факту кубов 50 за год использую максимум.
От оплаты коммунальных налогов отвертеться не получится.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 961
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|