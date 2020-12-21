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Президент запевнив, що ціни
держкомпанії на газ будуть...

Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:08

  jyldyrym1 написав:Если все население гипотетически заключит договора с нафтогазом, это означает, что все остальные облгазы прокладки-барыги обанкротятся, в итоге получаем банкротство облгазов и выброс на рынок труда людей, которые ничего не умеют делать!


Коболев и КМУ спят и видят как бы приватизировать Нафтогаз. Чтобы сделать его более привлекательным для крупного инвестора надо для начала разорить всех его конкурентов.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:18

  lapay написав:
  Амвросий написав:Прибыль за 2019 год составила порядка 5.921 грн с каждого м3. Всего за 2019 год было добыто 13.62 млрд м3, итого прибыль составила порядка 80.644 млрд грн.

Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів


И где эти деньги? Они должны были быть уплачены владельцам, а именно народу.

Вы откройте Конституцию Украины и внимательно прочитайте - кто владелец?

Государство? Нет.
Державний бюджет? Нет.
Правительство? Нет.
Чиновники? Нет.
Олигархи? Нет.

По Конституции Украины, владелец этого газа - народ Украины:
Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.


Поэтому весь доход, за вычетом себестоимости добычи, полученный от продажи газа должен быть выплачен владельцу - народу Украины.

120,3 млрд. грн - это 2865.65 грн на каждого гражданина. Вычтем налог НДФЛ 18%, который платится государству. За вычетом налога остается 2349.83 грн.

На счет каждого гражданина Украины Нафтогаз только за 2019 год обязан перечислить 2349.83 грн чистыми. Кроме этих денег Нафтогаз, как налоговый агент, обязан был выплатить в госбюджет 21.654 млрд. НДФЛ.

Где эти деньги?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 01 січ, 2021 23:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:23

Re: Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть..

  Амвросий написав:На счет каждого гражданина Украины Нафтогаз обязан перечислить 2349.83 грн чистыми. Кроме этих денег Нафтогаз, как налоговый агент, обязан был выплатить в госбюджет 21.654 млрд. НДФЛ.

А ху-ху не хо-хо? В нас немає спеціалізованих державних фондів. Є тільки держбюджет - загальний і місцеві. Туди йдуть всі платежі, і звідти вже виплати пересічним, якщо є таке рішення.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:30

  lapay написав:А ху-ху не хо-хо? В нас немає спеціалізованих державних фондів. Є тільки держбюджет - загальний і місцеві. Туди йдуть всі платежі, і звідти вже виплати пересічним, якщо є таке рішення.


госфонды и госбюджеты - это государство. А газ принадлежит народу.

На основании каких законов все 100% прибыли за газ принадлежащий народу перечислены в госбюджеты и госфонды?

Покажите в каком законе сказано, что 100% прибыли должны идти государству в госбюджет?

Государству в госбюджет по закону должны идти налоги. А это 18%, а не вся прибыль. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:34

Re: Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть..

  Амвросий написав:Государству в госбюджет по закону должны идти налоги. А это 18%, а не вся прибыль.

Коболєв послухає цю цінну пораду, і решту прибутку перерахує мамі в США.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:37

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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:39

  lapay написав:Коболєв послухає цю цінну пораду, і решту прибутку перерахує мамі в США.


А это уже воровство в особо крупных размерах. Газ принадлежит народу Украины, поэтому и прибыль от его продажи также принадлежит народу Украины.

Вы когда свой дом продаете, прибыль от продажи вашего дома кому принадлежит - вам или менеджеру из агентства недвижимости и его маме? Или может арендаторам, которые пользовались вашим домом до его продажи?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 01 січ, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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