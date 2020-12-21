Коболев и КМУ спят и видят как бы приватизировать Нафтогаз. Чтобы сделать его более привлекательным для крупного инвестора надо для начала разорить всех его конкурентов.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:08
Коболев и КМУ спят и видят как бы приватизировать Нафтогаз. Чтобы сделать его более привлекательным для крупного инвестора надо для начала разорить всех его конкурентов.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:18
И где эти деньги? Они должны были быть уплачены владельцам, а именно народу.
Вы откройте Конституцию Украины и внимательно прочитайте - кто владелец?
Государство? Нет.
Державний бюджет? Нет.
Правительство? Нет.
Чиновники? Нет.
Олигархи? Нет.
По Конституции Украины, владелец этого газа - народ Украины:
Поэтому весь доход, за вычетом себестоимости добычи, полученный от продажи газа должен быть выплачен владельцу - народу Украины.
120,3 млрд. грн - это 2865.65 грн на каждого гражданина. Вычтем налог НДФЛ 18%, который платится государству. За вычетом налога остается 2349.83 грн.
На счет каждого гражданина Украины Нафтогаз только за 2019 год обязан перечислить 2349.83 грн чистыми. Кроме этих денег Нафтогаз, как налоговый агент, обязан был выплатить в госбюджет 21.654 млрд. НДФЛ.
Где эти деньги?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 01 січ, 2021 23:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:23
Re: Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть..
А ху-ху не хо-хо? В нас немає спеціалізованих державних фондів. Є тільки держбюджет - загальний і місцеві. Туди йдуть всі платежі, і звідти вже виплати пересічним, якщо є таке рішення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:30
госфонды и госбюджеты - это государство. А газ принадлежит народу.
На основании каких законов все 100% прибыли за газ принадлежащий народу перечислены в госбюджеты и госфонды?
Покажите в каком законе сказано, что 100% прибыли должны идти государству в госбюджет?
Государству в госбюджет по закону должны идти налоги. А это 18%, а не вся прибыль.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:34
Re: Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть..
Коболєв послухає цю цінну пораду, і решту прибутку перерахує мамі в США.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:39
А это уже воровство в особо крупных размерах. Газ принадлежит народу Украины, поэтому и прибыль от его продажи также принадлежит народу Украины.
Вы когда свой дом продаете, прибыль от продажи вашего дома кому принадлежит - вам или менеджеру из агентства недвижимости и его маме? Или может арендаторам, которые пользовались вашим домом до его продажи?
Востаннє редагувалось Амвросий в П'ят 01 січ, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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