Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...

Додано: Суб 02 січ, 2021 05:57

Зеленский утверждает, что цены частных поставщиков местами на 30-40% выше цен НАК: “в зависимости от поставщика и региона, цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 года от ГК “Нафтогаз Украины” составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС”.

ну и это нормально что газсбыты имеют цену на 30-40% выше? Так это и оставим?Зачем и кому нужен такой рынок? Зачем приравнивать рынок газа к "рынку картошки" с разбросом цен, га?О том что что по конституции Украина пока еще социальное государство - не, не слышал "наш слуга", который к тому же еще и дипломированный юрист. Какая мне, как пересичному гражданину, разница, что кто-то хочет иметь средство заработка на газе? Зачем людям создавать проблемы со всякими переходами от поставщика к поставщику?Я бы еще это мог как-то понять если б у нас не было собственного газа, но пока у нас еще есть УкраГазВидобування, которое пока еще во имя европейских реформ не обанкротили, но это походу еще впереди.