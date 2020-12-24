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Президент запевнив, що ціни
держкомпанії на газ будуть...

Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:38

  Амвросий написав:Население Украины на 2019 год 41.98 млн человек, делим эти 80.644 млрд. грн на население. Итого, каждому гражданину государство обязано было выплатить порядка 1921 грн прибыли от продажи народного газа. Где эти деньги?


А они выплачены в виде пенсий, пособий по инвалидности, зарплат госслужащих, и т.д.
simsurfs
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