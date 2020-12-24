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Вартість оформлення
біометричних паспортів змінено

Вартість оформлення біометричних паспортів змінено
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:19

Вартість оформлення біометричних паспортів змінено

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року Державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” змінює вартість бланків біометричних документів.

Дивися повний текст Вартість оформлення біометричних паспортів змінено.
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