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З 1 січня збільшуються
виплати військовим

З 1 січня збільшуються виплати військовим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:40

З 1 січня збільшуються виплати військовим

Пропонуємо до обговорення:
Українським військовим з 1 січня 2021 року збільшуються виплати після укладення першого контракту з ВСУ.

Дивися повний текст З 1 січня збільшуються виплати військовим.
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